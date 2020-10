Mauricio Sulaimán: ¿Lo que más importa? ¿Sangre y popularidad? ¿O salud e integridad de los deportistas? Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Es una realidad que hoy la violencia es parte integral de la vida de los jóvenes. Lo común es encontrar violencia en cualquier actividad recreativa. Los videojuegos están llenos de disparos, francotiradores, sangre que brota, salpica y gotea por todas partes. Las películas y las series de televisión son otro medio inmediato para satisfacer esa sed de sangre por la agresividad enjaulada en la sociedad, y ¿qué hay de las noticias? Solo enciende la televisión y todo es violencia. Los deportes también sufren este fenómeno. Recuerdo cómo la NHL, la liga de hockey de Estados Unidos, tuvo que modificar sus reglas para que la audiencia televisiva, así como los aficionados en las arenas, volvieran a ese deporte. La NHL había establecido reglas muy estrictas contra las peleas entre jugadores. Finalmente, la presión de la televisión, y de los propios equipos, los llevó a modificar el reglamento y permitir nuevamente las peleas entre los jugadores. La sangre y la violencia regresaron y así fue como los fanáticos y los índices de audiencia volvieron con deleite. ¿Qué tal la forma en que las redes sociales explotan cuando hay una pelea en un juego de béisbol o en el campo de fútbol? Todos vemos ese contenido violento y lo compartimos inmediatamente en nuestro chat con nuestros contactos. ¡Así se ven dos boxeadores que acaban de pelear en 110 asaltos! Sí, leíste 110 rondas correctamente (¡7 horas, 19 minutos de lucha!) Era el 6 de abril de 1893, Andy Browen y Jack Burke. La pelea terminó en No-Contest porque en la llamada de la ronda 111, los dos boxeadores exhaustos y tocados no pudieron levantarse del taburete para reanudar la pelea. ¡Esta es, por supuesto, la pelea de boxeo más larga de la historia! La violencia es un gran negocio El boxeo es el único deporte que ha evolucionado drásticamente y ha cambiado su estructura básica. Lo que vemos hoy dentro de un ring es dramáticamente diferente de lo que era el boxeo en sus primeros días. Nuestro deporte nació en Inglaterra. Fue una actividad bárbara y cruel y se perdieron muchas vidas durante muchas décadas. No había límites para nada, las peleas se programaron para un número ilimitado de rondas, la resistencia humana se puso al límite y muchas peleas terminaron cuando uno de los concursantes simplemente colapsó o murió allí mismo. Los combatientes pelearon con los nudillos desnudos, ya que no había guantes, por lo que el daño que generaron, sostuvieron y sufrieron los golpes fue dramático. Los árbitros solo eran responsables de supervisar que no hubiera faltas ni trampas, pero de ninguna manera estaban para proteger al boxeador. Finalmente, las autoridades deportivas británicas comenzaron a regular el deporte. Se crearon las primeras reglas del boxeo y poco después nacieron las reglas del Marqués de Queensberry. Y a principios del siglo XX existían una serie de reglas básicas, no morder, uso de guantes pequeños, duración de los asaltos, etc. Esto continuó por muchas más décadas hasta que llegó el Consejo Mundial de Boxeo con la firme convicción de cambiar el fundamentos del deporte y tienen como única prioridad la protección del boxeador. Por lo tanto, a lo largo de los años, el WBC ha cambiado y evolucionado al boxeo hasta convertirse en un gran deporte en la actualidad. Se instituyeron exámenes médicos obligatorios y se han realizado múltiples estudios médicos para cambiar constantemente las reglas con estos datos. El equipamiento ha cambiado radicalmente, ya que los guantes actuales están fabricados con tecnología de punta y con materiales estudiados para reducir el impacto de los golpes. El vendaje es un proceso que casi ha eliminado las lesiones de los puños que alguna vez fue muy común, la boquilla protectora de alta tecnología reduce el impacto de los golpes recibidos. El ring también tiene regulaciones específicas para maximizar la protección de los luchadores. La lona y su amortiguación, las cuerdas, las escaleras y todos los protocolos de seguridad en torno a lo que ocurre dentro y fuera del ring. La regla más importante en la historia del boxeo fue el cambio del número de rounds para las peleas de campeonato. Se redujo de 15 a 12 rounds en 1983 bajo la firme decisión de José Sulaimán luego de recibir datos sólidos e indiscutibles de UCLA. Esta modificación de la regla ha salvado muchas vidas y la calidad de vida de los boxeadores después de la jubilación es evidente. La presión que se generó en ese momento fue tremenda. La televisión perdió los tres minutos más caros, porque los comerciales en los minutos de descanso al final de la pelea fueron los más caros y los fanáticos se vieron privados de poder ver el drama que sucedió en esos últimos 9 minutos de acción. La comunidad mundial del boxeo exigió el regreso a los 15 rounds, incluso los propios boxeadores afirmaron que eran gladiadores y lucharían hasta la muerte. Esa es precisamente la cruda realidad. El boxeador está dispuesto a pelear bajo cualquier condición con el único propósito de salir adelante en la vida, 15, 20 o 50 rounds, con guantes o sin guantes, patadas y mordiscos; El boxeador es un guerrero, es un gladiador y luchará bajo cualquier condición. Es obligación de los órganos sancionadores imponer las normas y condiciones para que el deporte se desarrolle con la máxima protección al deportista. El Consejo Mundial de Boxeo nunca comprometerá la integridad del boxeador y continuará buscando reglas para continuar haciendo que el deporte sea cada vez más seguro. Es una pena que luego de este proceso de décadas con claros resultados, todavía vemos que algunas partes del mundo permiten peleas que van en contra de todo lo que se ha hecho para cuidar al deportista. Ahora hay un concepto llamado “Bare Knuckle Fighting” o lucha a puño desnudo. Es increíble que haya autoridades que otorguen licencias a los organizadores y permitan que estos eventos se realicen. Recientemente se realizó un evento en el estado de Kansas y se han producido en muchas partes, incluido un evento en Cancún el año pasado. Está claro que hay personas dispuestas a hacer cualquier cosa para ganar un dólar, independientemente de las consecuencias en la vida de los demás. El Consejo Mundial de Boxeo combatirá de frente cualquier actividad que ponga en riesgo a los deportistas. Ningún miembro del WBC puede participar en ninguna actividad de este tipo según el Código de Ética del WBC. ¿Sabías? Víctor Rabanales, que fue 2 veces campeón mundial del CMB, fue engañado al ser invitado a participar en una pelea de este tipo en Japón. Cuando llegó a la arena, le informaron que sería una pelea “sin reglas”. Rabanales, por necesidad económica y guerrero, aceptó. Entró en la jaula y en cuestión de segundos estaba en el suelo sujeto a una cerradura que lo llevó a rendirse. Trivia de hoy Hace unos años, las artes marciales mixtas se volvieron extremadamente populares en algunas regiones del mundo. Esto generó una gran preocupación a Don José por lo anterior. Un día le pregunté sobre los cambios en el boxeo que impulsaba, y la diferencia con otros deportes que por el contrario generaban violencia extrema. “Hijo mío, el boxeo es el arte de la autodefensa, es un deporte de gran honor y es la oportunidad para que miles de jóvenes de todo el mundo se conviertan en alguien en la vida. No podemos controlar lo que hacen los demás, y lo único que podemos hacer es seguir nuestro camino. Hay quienes son oportunistas, hay quienes se suben al carro y dejan de lado sus valores y principios. Puede que ganen dinero, pero un día todo estará claro y el boxeo seguirá siendo por siempre el deporte de la excelencia ”. Agradezco sus comentarios en [email protected] Matchroom presenta una nueva burbuja en las afueras de Londres Jermell Charlo nombrado Boxeador del Mes de la AMB FacebookGorjeoReddit

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.