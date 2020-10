Jermell Charlo nombrado Boxeador del Mes de la AMB FacebookGorjeoReddit La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) dio a conocer su ranking de septiembre, así como los premios mensuales en los que Jermell Charlo ganó el Boxeador del Mes y Yordenis Ugás ganó la Mención de Honor. Charlo derrotó a Jeison Rosario con un nocaut en la barriga el sábado pasado en Uncasville, Connecticut, para ganar el súper campeonato de peso súper welter de la AMB, además del título mundial de la FIB, mientras conservaba su cinturón del CMB, para separarse como el mejor luchador del mundo. en la división de 154 libras. La AMB tuvo cinco peleas de campeonato en total durante el mes, cuatro de ellas celebradas en Estados Unidos y una en Rusia. Mauricio Sulaimán: ¿Lo que más importa? ¿Sangre y popularidad? ¿O salud e integridad de los deportistas? Canelo, Golden Boy y DAZN sin acuerdos

