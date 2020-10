Canelo, Golden Boy y DAZN sin acuerdos Un último esfuerzo de Golden Boy y DAZN para traer de vuelta a Canelo Álvarez al redil ha fallado. Según Telemundo, Canelo volvió a presentar su demanda de 280 millones de dólares alegando incumplimiento de contrato. La presentación inicial fue desestimada después de que el equipo legal de Canelo usó designaciones incorrectas para los acusados. Esto les dio a las partes tres semanas para resolver sus diferencias. Desafortunadamente, no se llegó a ningún acuerdo y la demanda corregida se volvió a presentar antes de la fecha límite. Según el promotor Oscar De La Hoya, el contrato de Canelo exige que las disputas se resuelvan mediante arbitraje. Las ruedas de la justicia giran lentamente incluso en los mejores momentos. Con todo aún bloqueado en California debido al covid-19, esta situación podría continuar durante mucho tiempo. Jermell Charlo nombrado Boxeador del Mes de la AMB FacebookGorjeoReddit Boxeo Telemundo y All Star Boxing listos para el 2 de Octubre en Florida

