Boxeo Telemundo y All Star Boxing listos para el 2 de Octubre en Florida All Star Boxing ha anunciado la cartelera para la transmisión de Boxeo Telemundo del viernes. Hairon “El Maja” Soccaras (22-1-3, 14 KO) liderará la cartelera en una atracción de peso súper pluma a seis rounds. En segundo lugar, haciendo su tercera aparición en seis semanas en Boxeo Telemundo está el miembro de la Selección Nacional de Boxeo de Puerto Rico, el peso mediano junior Bryan “The Hunter” Polaco (2-0, 2 KO) regresa contra Jonathan Ryan Burrs (2-2). Polaco: “Nada me deleita más que venir a la hermosa ciudad de Estados Unidos como Kissimmee y llevar la noche más grande del boxeo a quienes miran Boxeo Telemundo”. Además, el peso welter junior Omar Rosario (1-0) se enfrenta a Matt Gavers en una atracción de peso welter junior de cuatro rounds. Rosario: “Estoy emocionado con la oportunidad de hacer mi segunda pelea en Telemundo Deportes. Estoy listo para hacer un gran espectáculo y poner a Puerto Rico en la cima ”. Finalmente, el peso ligero Otar Eransoyan (1-0, 1 KO) se enfrenta a Luis Valentin (3-0, 1 KO) en una atracción de seis rounds. Dennis “Martillo” Contreras (22-10-1, 20 KO) defenderá su título de peso pluma de Fedecentro de la AMB contra el invicto golpeador Carlos “El Stich” Flores (20-0, 11 KO) en el evento principal el viernes 2 de octubre de 2020 , en el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Los combates están en la zona de lucha en cuarentena sin fanáticos, en vivo en el programa de boxeo más importante del mundo, Boxeo Telemundo, televisado a las 12:00 am ET / 9:00 pm PT

Verifique sus listados locales. Barrios-Karl agregado a Davis-Santa Cruz por PPV

