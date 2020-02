Brook regresa con KO y Galahad vence a Marrero en Inglaterra Después de no haber peleado en 2019, el ex campeón de peso welter de la FIB Kell Brook (39-2, 27 KOs) regresó con un KO en siete rounds sobre Mark DeLuca (24-2, 13 KOs) en un choque de peso súper welter el sábado en el FlyDSA Arena en Sheffield, Inglaterra. Brook envio a la lona a DeLuca en el terce round y lo castigó hasta aterrizar un fuerte golpe izquierdo para terminarlo. En una eliminatoria final para el título de peso pluma de la FIB, Kid Galahad (# 4) clasificó # 4 y vencio al # 5 Claudio Marrero (24-4, 17 KOs) en ocho rounds. La esquina de Marrero no dejo salir a su boxeador después del octavo round para poner fin al combate. Arboleda vence a Vélez por DD en eliminatoria de la AMB en Pensilvania Dalakian vence a Pérez y retiene el título de peso mosca de la AMB en Ucrania

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.