Arboleda vence a Vélez por DD en eliminatoria de la AMB en Pensilvania Por Kurt Wolfheimer en el ringside Jaime “Little James” Arboleda (16-1, 13 KOs) sobrevivió a una caída en el décimo round para obtener una victoria por decisión dividida sobre Jayson “La Maravilla” Vélez (29-6-1, 21 KOs) en una pelea eliminatoria de peso súper pluma de la AMB el sábado por la noche en el PPL Center, Allentown, Pensilvania. Arboleda parecía tomar el control en las rondas 5 a siete con ganchos pesados, pero Vélez no retrocedió y respondió bien. Vélez sacudió a Arboleda en el décimo round. Vélez parecía saber que necesitaba un nocaut en la duodécima y última ronda. Casi consiguió su deseo cuando envió a la lona a Arboleda con una combinación de cinco golpes. Arboleda estaba en mal estado mientras Vélez continuaba golpeando. Arboleda se sostuvo varias veces mientras Vélez continuaba el ataque, pero la campana sonó antes de que Vélez pudiera dar un último gran golpe. Un juez vio el combate 115-112 para Jayson Vélez, pero fue anulado cuando los otros dos oficiales lo vieron 114-113 para Jaime Arboleda, dándole el visto bueno. Brook regresa con KO y Galahad vence a Marrero en Inglaterra

