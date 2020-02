Russell retiene el título de peso pluma del WBC en Pennsylvania Por Kurt Wolfheimer en el ringside Gary Russell Jr. (31-1, 18 KOs) retuvo su título de peso pluma del WBC con una victoria por decisión unánime de doce rounds sobre Tugstsogt Nyambayar (11-1, 9 KOs) el sábado por la noche en el PPL Center, Allentown, Pennsylvania. Fue un encuentro clásico entre un estilista y un noqueador. Nyambayar fue el golpeador más pesado e hizo que muchos de los rounds fueran difíciles de igualar, pero Russell Jr se hizo cargo de los rounds posteriores usando sus combinaciones más rápidas para superar al agresivo y más duro mongol. Los tres jueces vieron la pelea a favor de Gary Russell Jr por puntajes de 116-112, 117-111 y 118-110. Bimbito Méndez retiene el título de 105 libras de la OMB en Panamá Arboleda vence a Vélez por DD en eliminatoria de la AMB en Pensilvania

