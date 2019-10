Bivol y Castillo listos para el enfrentamiento El campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol (16-0, 11 KOs) se enfrentó al retador Lenin Castillo (20-2-1, 15 KOs) el jueves en el centro de Chicago dos días antes de su muy esperado enfrentamiento este sábado por la noche. Bivol vs. Castillo es uno de los combates destacados en el regreso de Matchroom Boxing al Wintrust Arena de Chicago y se transmitirá en vivo por DAZN. Dmitry Bivol: “Tuvimos problemas para conseguir un oponente en esta fecha. Pero Lenin Castillo dio un paso adelante por esta oportunidad. Será una gran pelea el sábado y espero que todos sintonicen “. Lenin Castillo: “Aprecio esta oportunidad. Esta es mi primera vez en Chicago y me alegra tener la oportunidad de quitarle el cinturón a Dmitry Bivol el sábado por la noche ”. Canelo: Ni GGG ni Andrade presentan un desafío

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.