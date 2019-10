El campeón de la AMB de peso mediano y súper mediano y la franquicia del CMB, Canelo Álvarez, discutió hoy la pelea de Golovkin-Derevyanchenko del fin de semana pasado, y las posibles peleas futuras con el campeón de peso mediano de la FIB Gennady Golovkin y el campeón de peso mediano de la OMB Demetrius Andrade.

“Obviamente para mí, Derevyanchenko ganó la pelea”, dijo Canelo. “Fue una pelea donde realmente se veía bien. Fue su pelea. Con respecto a Triple G, todos lo sabemos, todos lo saben, es innecesario decir más, pero parecía lento, y creo que les di a todos el camino para ver cómo lastimarlo, que es el cuerpo, y eso es lo que vimos “.

En cuanto a un tercer combate con Golovkin, Canelo declaró: “como dije antes, y voy a repetirlo otra vez, lo dije antes de la pelea, y lo voy a repetir. Para mí, esa pelea no me presenta ningún desafío en este momento. Luchamos dos veces, 24 rondas. Lo vencí, por lo que no representa ningún desafío. Sin embargo, lo que él representa es un buen negocio, así que si me ofrecen algo realmente bueno, tal vez la tercera pelea pueda suceder. Pero para mí, no, porque él no representa ningún desafío para mí “.

Canelo también arrojó agua fría en una pelea de unificación con el campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius Andrade. “La verdad es que no ha peleado con nadie”, comentó Canelo, “no ha peleado contra nadie, y también es aburrido, muy aburrido. Tal vez sea un buen luchador, pero es un luchador aburrido, y al final del día, cuando hay una pelea aburrida, la gente me va a culpar. Me gustan las peleas donde hay acción, donde la gente puede disfrutar de un buen espectáculo. Eso es muy importante para mi. Pero tampoco representa un desafío para mí, porque no ha luchado contra nadie “.