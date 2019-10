Ex boxeador dominicano Batista muere en accidente automovilístico Por Robert Coster El ex boxeador dominicano de peso ligero Juan Carlos Batista (“Pacheco”) murió en un accidente automovilístico el domingo. La carrera de Batista varió de 2004 a 2013 con un récord de 25-2, 18 KOs. Batista ganó sus primeros 18 combates y fue Campeón de la Federación Caribeña de la AMB en 2007, venciendo al mexicano Arturo Gómez. Batista interrumpió su prometedora carrera debido a una enfermedad cardíaca. DEP. Canelo: Ni GGG ni Andrade presentan un desafío Errol Spence Jr. estable en Hospital en Dallas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.