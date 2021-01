Beterviev busca comenzar a entrenar tras recuperarse del Covid19 Por. Gabriel F. Cordero Se ha podido conocer que el Ruso campeón mundial semipesado del WBC y FIB, Artur Beterviev ha regresado a los entrenamientos luego de haber contraído el Coronavirus a finales de Diciembre pasado y tuviera que suspender una vez mas su defensa titular ante el Alemán Adam Dines el 30 de enero en Moscú, Rusia. Bohachuk-Adams el 25 de febrero en EEUU Franco y McCaskill Revelaciones del año de la AMB

