Bohachuk-Adams el 25 de febrero en EEUU Por. Gabriel F. Cordero El prospecto Ucraniano Serhiy Bohachuk (18-0, 18KOs) enfrentara al Estadounidense Brandon Adams (22-3, 14KOs) en un evento organizado por la empresa Ring City USA en un lugar por determinar Adams se ha enfrentado a nombres como: Eric Walter, Jermall Charlo,Ievgen Khytrov, Willie Monroe Jr, John Thompson y Shane Mosley Jr entre otros. Bohachuk debuto en el boxeo profesional en 2017 y ha realizado casi toda su carrera en los Estados Unidos, Bohachuk y Adams se enfrentarían en diciembre de 2020 pero por un examen positivo de Bohachuk debió ser suspendido. Hasta antes de la Pandemia Bohachuk tenia actividad frecuente pero en el 2020 solo pudo realizar un solo combate y fue el 25 de septiembre de 2020 en México, donde venció a Alejandro Dávila. Esta pelea fue la única en 2020 para un ucraniano. Beterviev busca comenzar a entrenar tras recuperarse del Covid19

Top Boxing News

