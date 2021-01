Confirman Berchelt-Valdez por titulo WBC el 20 de febrero Miguel Berchelt defenderá su título mundial superpluma del CMB contra Oscar Valdez en un especial de Top Rank en la transmisión televisiva de ESPN el sábado 20 de febrero. La co-estelar de 10 asaltos en peso súper pluma verá a Gabriel Flores Jr., de 20 años, contra el ex campeón mundial Andrew “El Chango” Cancio. “Miguel Berchelt y Oscar Valdez son dos orgullosos guerreros Mexicanos que brindarán a los fanáticos del box una pelea memorable”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Top Rank promovió las tres peleas entre Marco Antonio Barrera y Erik Morales, y veo a Berchelt-Valdez como la Barrera-Morales de esta generación”. Berchelt (38-1, 34 KOs) ostenta el título superpluma del CMB desde enero de 2017, cuando noqueó a Francisco Vargas en el undécimo asalto. Sus últimas cinco defensas del título han terminado a través de la ruta rápida, incluido un nocaut técnico en el noveno asalto sobre Miguel Román, un nocaut técnico en el sexto asalto sobre Vargas en su revancha de mayo de 2019 y un nocaut en el cuarto asalto sobre el ex campeón mundial Jason Sosa. Peleó en junio pasado en una pelea sin título y noqueó a Eleazar Valenzuela en seis asaltos de un solo lado. “Esta pelea es la que soñé desde que ambos éramos luchadores aficionados”, dijo Berchelt. “Valdez es un gran peleador y será una gran pelea. Me estoy preparando con todo para ganar por nocaut y no dejo ninguna duda de que soy el mejor superpluma del mundo ”. Valdez (28-0, 22 KOs) es un dos veces olímpico mexicano que dejó vacante el título mundial de peso pluma de la OMB el año pasado después de seis defensas del título, que incluyeron deslumbrantes triunfos en 12 asaltos ante boxeadores como Scott Quigg, Genesis Servania y Miguel Marriaga. Sufrió una fractura de mandíbula grave contra Quigg en marzo de 2018, regresó 11 meses después y desde entonces ha ganado cuatro combates consecutivos. Desde que subió a las 130 libras, Valdez ha logrado victorias por detención sobre Adam López y Jayson Vélez. Valdez dijo: “Siempre que hay dos mexicanos en el ring, es una guerra garantizada y será un honor para mí traer una gran guerra a mis fanáticos”. Flores (19-0, 6 KOs), de Stockton, California, firmó un contrato profesional con Top Rank a los 16 años y se fue 3-0 en 2020 cuando se graduó de prospecto a contendiente. Comenzó el año 22 de febrero en la cartelera secundaria de Deontay Wilder-Tyson Fury II y dominó a Matt Conway en ocho asaltos. Flores brilló en un par de ocasiones dentro del MGM Grand Las Vegas Bubble, ganando decisiones sobre Josec Ruiz y Ryan Kielczweski. Flores ahora se enfrenta a Cancio (21-5-2, 16 KOs), un compañero californiano que anteriormente ostentaba el título mundial súper pluma de la AMB. Cancio noqueó a Alberto Machado en febrero de 2019 para ganar el título y repitió la hazaña con otro nocaut sobre Machado ese junio. Rene Alvarado terminó el ascenso de Cancio con un nocaut en el séptimo asalto en noviembre de 2019 y, a principios del año pasado, Cancio firmó un contrato promocional con Top Rank. “Mi principal objetivo es ganar un título mundial”, dijo Flores. “Dominar a un ex campeón mundial me pondrá en una gran posición para luchar por un título pronto”. Cancio dijo: “Estoy muy emocionado de volver a la batalla el 20 de febrero contra Gabriel Flores Jr. Estoy trabajando duro en el gimnasio y sé que esta pelea es la primera en mi camino para convertirme en dos veces campeón mundial. . Me gustaría agradecer a mis fans, que me han apoyado muchísimo. Te escuché alto y claro y no puedo esperar para ofrecer otro gran espectáculo para ti “. Bohachuk-Adams el 25 de febrero en EEUU

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.