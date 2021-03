Beterbiev vence a Deines y retiene los títulos del WBC / FIB El campeón de peso semipesado del WBC / FIB Artur Beterbiev (16-0, 16 KOs) vencio con un TKO en el décimo round al Alemán, Adam Deines (19-2-1, 10 KOs) el sábado por la noche frente al Megasport Sport Palace en Moscú, Rusia . Beterbiev derribó a Deines al final del primer round. Deines se recuperó bien en el segundo round, gastando mucha energía. Beterbiev continuó acechando pacientemente y finalmente bajó el brazo en el decimo round. Deines superó la cuenta, pero su esquina mostro la toalla. El tiempo era 1:34. Fue la primera pelea de Beterbiev desde que unificó los cinturones del WBC y la FIB en octubre de 2019 contra Oleksandr Gvozdyk. Beterbiev ahora pone su mirada en un posible enfrentamiento de unificación con el ganador del enfrentamiento del título mundial de peso semipesado vacante de la OMB del 10 de abril entre Joe Smith Jr. y Maxim Vlasov. Okolie deja KO a Glowacki por el título de crucero de la OMB Mendoza hablará en conferencia mundial de boxeo el 8 de abril

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.