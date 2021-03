Mendoza hablará en conferencia mundial de boxeo el 8 de abril El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Jesús Mendoza, será el ponente en la conferencia online “Regulación del Boxeo” auspiciada por Prosapienza Consulting y Universitas Fundación. Mendoza combinará su conocimiento en derecho con su experiencia y manejo del box a lo largo de los años. Es una de las voces más autorizadas para hablar sobre el tema. También habrá una opción para interactuar con el presidente Mendoza y tener información actualizada sobre el evento en los días previos. Quienes lo deseen deberán registrarse a través de la aplicación Zoom en el siguiente enlace: https://bit.ly/3tvtnfH, que ya está disponible. El evento tendrá lugar el próximo jueves 8 de abril a partir de las 17:00 horas (Colombia) y las 18:00 horas (Venezuela). Se puede acceder a través de YouTube en el canal de Universitas Fundación en el siguiente enlace: Sánchez vence a Castigador González en un round

