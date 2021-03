Okolie deja KO a Glowacki por el título de crucero de la OMB En un choque por el título vacante de peso crucero de la OMB, Lawrence Okolie (16-0, 13 KOs) venció con un nocaut en el sexto round sobre el ex campeón mundial Krzysztof Glowacki (31-3, 19 KOs) el sábado por la noche en el SSE Arena de Londres. Fue una pelea muy unilateral. El Okolie de 6’6 mantuvo con éxito la pelea a distancia y se conectó desde larga distancia. Glowacki apenas podía entrar y casi siempre se agitaba en el aire. Okolie finalmente derribó a Glowacki con una derecha enorme para terminarlo. El tiempo era: 46. “No creo que se haya hundido todavía”, dijo Okolie. “Es agradable oírte decirlo. Estoy feliz. Para mí, es más un alivio. El potencial ha estado ahí durante más de un año. Estoy feliz de conseguir la victoria. Ahora y siempre, seré campeón mundial. “Estaba realmente concentrado en hacer una buena actuación. Soy muy fuerte físicamente y golpeo fuerte. Estoy muy en forma, por lo que puedo ganar solo en esos atributos en cierto nivel. Realmente me concentré en no apurar los tiros porque es muy peligroso con los contragolpes y es muy torpe. Sus golpes eran muy sólidos, así que tuve que ser muy meticuloso para mantener la distancia. Fue una buena actuación limpia. “Todos los ex campeones del mundo británicos que me deseaban buena suerte realmente me emocionaron, grítenles. De cada carrera que hice, perder todo ese peso, decidir arriesgarme, que mis padres me apoyaran económicamente cuando no podía permitirme tomar el autobús hasta el gimnasio para entrenar. Ver que todo valga la pena con un título mundial es un sueño hecho realidad: nunca te rindas. Podemos continuar desde aquí. Necesito seguir esforzándome para demostrar que soy el mejor “. Resultados desde Córdoba, Argentina Beterbiev vence a Deines y retiene los títulos del WBC / FIB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.