Resultados desde Córdoba, Argentina El invicto Héctor Andrés Sosa (11-0, 7 KOs) de Argentina venció a su compatriota Ckari Cani Mansilla (15-2, 11 KOs) para retener su título sudamericano de peso súper gallo el sábado por la noche en el Polideportivo Municipal Presidente Raúl Alfonsín, La Cautiva, Córdoba. , Argentina. Sosa derribó a Mansilla dos veces en el segundo round en ruta ganando una decisión dividida en 10 rounds. Las tarjetas de puntuación oficiales de los jueces decían 96.5-92.5 y 97.5-91.5 para Sosa y 95-94 para Mansilla. Completando la cartelera… Mayco Estadella TKO 4 Nicolas Nahuel Botelli 10rds pesos pluma Maico Sommariva KO 5 David Ezequiel Romero 6rds superwélter Nestor Raul Pomponio TKO 1 Eduardo Martin Casal 6rds superligeros Javier Jose Clavero KO 3 Sandro Daniel Leiva 6rds superligeros Nicolas Emiliano Paz UD 4 (40-35 3xs) Emanuel Fernando Quiroga 4rds superligeros Carlos Moyano UD 4 Carlos Capelari 4ro pesos semipesados * * * Tello-Box – Carlos Andres Tello, Sampson Boxing – Sampson Lewkowicz promovió el evento con TyC Sports televisando. Estrada destrona a Ortiz y gana el título de 105 libras de la AMB Okolie deja KO a Glowacki por el título de crucero de la OMB

