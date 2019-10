Berchelt: Limpiamos la división y luego buscare a Lomachenko Fotos: Zanfer Promotions El campeón de peso súper pluma del CMB Miguel “Alacrán” Berchelt (36-1, 32 KOs) lució fuerte y en buena forma esta semana en un entrenamiento para los medios en el Gimnasio Caballero en Hermosillo, México. Berchelt se está preparando para su enfrentamiento del 2 de noviembre contra el ex campeón de peso pluma Jason Sosa (23-3-4, 16 KOs) en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.



“Ya siento que estoy en las mejores condiciones y quiero subir al ring y hacer la sexta defensa de mi título en una gran pelea como lo son las ediciones de México vs. Puerto Rico”, dijo Berchelt. “Se habla mucho de una pelea contra Oscar Valdez y ciertamente quiero esa pelea, pero lo primero es vencer a Sosa el 2 de noviembre. Siempre estamos apuntando más alto. ¡Queremos limpiar la división e ir al peso ligero para Lomachenko! ” WBC Cares realiza visita a niños en el Hospital General en Cancún

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.