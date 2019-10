WBC Cares realiza visita a niños en el Hospital General en Cancún Por.Gabriel F. Cordero En este segundo día de la 57 Convención Anual se realizaron una serie de actividades incluyendo la visita del WBC Cares liderados por la incansable protectora de los niños Jill Diamond, Ed Brophy Presidente del IBHOF y Christiane Manzur Sulaiman que visitaron los niños en el Hospital General de Cancún en la tradicional visita con regalos y apoyo humanitario que realiza WBC Cares durante cada convención junto a campeones mundiales y voluntarios. WBC reafirma el NO a la participación de Profesionales en Juegos Olímpicos

