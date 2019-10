WBC reafirma el NO a la participación de Profesionales en Juegos Olímpicos Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Alma Montiel El presidente Mexicano del WBC, Mauricio Sulaiman consiguió un unánime apoyo para de decir “NO” a los boxeadores profesionales en Juegos Olímpicos al recibir el apoyo de los 166 países afiliados al Consejo Mundial de Boxeo al decidir que el boxeo profesional no se puede intercambiar en el ring con el amateur por las conocidas cualidades físicas y de experiencia que puede poner en peligro la salud y vida de los contendientes. En el caso del boxeo Amateur hubo países como Estados Unidos, Japón, Ucrania, España, Argentina entre otros que públicamente han expresado que no están de acuerdo en la participación de boxeadores profesionales en Tokyo 2020. Mauricio Sulaimán, titular de la entidad verde y oro, abrió el tema al apuntar que “ Ya conocemos como fue y ha sido el proceso de la Serie Mundial de Boxeo de la AIBA, conocemos de su situación administrativa y financiera, nuestro objetivo es proteger el boxeador y al boxeo. No podemos quedarnos a distancia y esperar que suceda una tragedia. Quizás si podemos llegar a un acuerdo en cuanto a los rounds y tipo de peleas pero no apoyamos un combate directo entre un profesional y un amateur.”. Dijo Sulaiman WBC Cares realiza visita a niños en el Hospital General en Cancún Anuncian mas combates en el PPV de Wilder-Ortiz el 23 de noviembre en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.