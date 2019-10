Anuncian mas combates en el PPV de Wilder-Ortiz el 23 de noviembre en Las Vegas La invicta estrella en ascenso Brandon “The Heartbreaker” Figueroa (20-0, 15 KOs) hará la primera defensa de su título súper gallo de la AMB contra el Mexicano ex campeón Julio Ceja (32-4, 28 KOs) mientras que el invicto ex campeon mundial Mexicano Luis Nery ( 30-0, 24 KOs) ira contra Emmanuel Rodríguez (19-1, 12 KOs) en un enfrentamiento de ex campeones de peso gallo en el PPV Wilder-Ortiz del 23 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Rodríguez había sido programado previamente para enfrentar al ex campeón Rau’shee Warren antes de que Warren se retirara debido a una lesión. Las peleas anunciadas anteriormente son el campeón de peso pesado del WBC Deontay “The Bronze Bomber” Wilder contra Luis “King Kong” Ortiz y Leo “El Terremoto” Santa Cruz contra Miguel “El Michoacan” Flores para el campeonato súper pluma de la AMB. Extraordinaria Noche de Premios y Homenajes en 57 Convencion del WBC en Cancún

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.