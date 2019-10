Extraordinaria Noche de Premios y Homenajes en 57 Convencion del WBC en Cancún Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Boxing Bob Newman La tradicional Cena de gala en la noche inaugural se realizo la noche de este lunes 21 de octubre pasado en la 57ª convención del CMB en Cancún en el Grand Arena del Grand Oasis Hotel. Una arena a su completa capacidad vio una especial noche llena de premios y reconocimientos otorgados, así como actuaciones musicales baile y una espectacular cena. Esa noche han sido reconocidos los Cubanos que arriesgaron sus vidas y familias por el boxeo para que existan estas nuevas generaciones de combatientes Cubanos. Legendarios Cubanos como Ultiminio “Sugar” Ramos, Luis Manuel Rodriguez, José Nápoles y Kid Gavilán salieron de la Isla en viajes sin retorno. Nápoles y Ramos fueron ídolos en México. El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, sueña que un día no lejano los peleadores Cubanos podrían volver a pelear en el extranjero, sin tener que desertar de su tierra natal. La leyenda brasileña de 83 años Eder Jofre aceptó un cinturón del WBC del Consejo, con las imágenes de la bandera nacional y se unió a Ayrton Senna y La selección Brasileira de fútbol con esas imágenes en sus campeonatos logrados en la historia de ese país. Don Victor Cota, el prestigioso historiador del WBC de 84 años fue reconocido. El primer campeón mundial de Cancún, Rodolfo “Rudy” López fue reconocido por su promotor, Pepe Gómez. Juan Francisco Estrada fue reconocido y premiado por el Salon de la Fama Mexicano Carlos Zárate. Las campeonas femeninas del boxeo también fueron reconocidas como un grupo por su fuerza, sus feroces combates en el ring y su entrega al boxeo en los últimos 25 años. Don King y Bob Arum se encuentran en la 57 Convención del WBC en Cancún

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.