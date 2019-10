Don King y Bob Arum se encuentran en la 57 Convención del WBC en Cancún Por.Gabriel F. Cordero En un inolvidable histórico momento de la historia del boxeo los legendarios promotores de boxeo y miembros del Salón de la Fama de Canastota,Don King y Bob Arum se encontraron públicamente para las imágenes de los fanáticos del boxeo mundial en la 57ª Convención del CMB y hablaron sobre su amistad y su trayectoria con verdaderos campeones mundiales entre ellos Terry Norris y Julio César Chávez. Los legendarios promotores Bob Arum y Don King fueron homenajeados por sus extraordinarias carreras. Se presentaron cientos de imágenes con sus extraordinarias carreras Cuando fueron presentados y cada uno caminó hacia el otro en el centro del escenario, King mostró una gran sonrisa de reconocimiento y tal vez sorpresa al ver a su compañero promotor del salón de la fama acercarse a él desde la dirección opuesta. Arum por su parte, fue un poco más reservado y tranquilo. King tomó el micrófono de primero, lleno de sus conocidas bromas hasta que finalmente paso la palabra a Arum. Por su parte, Arum también fue complementario, al igual que King. Cada uno recibió un cinturón especial del WBC de Terry Norris y Julio César Chávez, quienes fueron promovidos por Arum y King en diferentes momentos de sus carreras. Extraordinaria Noche de Premios y Homenajes en 57 Convencion del WBC en Cancún Crean Página de GoFundMe creada para la familia de Patrick Day

