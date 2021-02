Berchelt, favorito 4: 1 sobre Valdez

El extraordinario combate este sábado 20 de febrero entre los Mexicanos, el campeón mundial súper pluma del WBC, Miguel Berchelt (37-1, 33 KOs) y el el ex campeón mundial de peso pluma de la OMB, Oscar Valdez (28-0, 22 KOs). Berchelt entra con seis triunfos por KOs seguidos y convierte a Berchelt en un favorito 4: 1 Lee supera a Amankulov por el cinturón KBC Conferencia de prensa final de Berchelt-Valdez

