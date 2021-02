Conferencia de prensa final de Berchelt-Valdez El campeón mundial de peso superpluma del WBC, Miguel Berchelt y el ex campeón mundial de peso pluma Oscar Valdez compartieron el escenario el jueves dos días antes de uno de los enfrentamientos mexicanos más esperados en la historia del boxeo. Berchelt busca su séptima defensa exitosa del título, mientras que Valdez espera cumplir el sueño de toda su vida de capturar un título mundial del CMB. Después de ataques y arranques, incluido el diagnóstico de COVID-19 de Berchelt el año pasado, la pelea finalmente está sucediendo. Miguel Berchelt: “Estoy muy feliz de estar aquí. He estado siguiendo a Oscar desde los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing, ya que era una oportunidad que quería para mí. Yo lo respeto. Sabemos la calidad del oponente que tenemos frente a nosotros, pero estoy aquí para ganar y {retener} mi título “. “Los estilos hacen peleas, y creo que mi estilo y el estilo de Oscar harán una gran pelea, así que veremos qué pasa. Quiero decirles a mis fans que no se pierdan esta pelea. Esta va a ser una gran pelea. Sé lo que me ha costado conseguir este título y estoy seguro de que volveré a defenderlo con éxito ”. Oscar Valdez: “Esta es una pelea difícil. Hay una razón por la que lleva ese cinturón. Es un gran campeón dentro y fuera del ring. Nada personal, pero quiero ese cinturón. Es un sueño que he tenido desde que tenía 8, 9 años. Mis ídolos lo han sostenido: Muhammad Ali, Mike Tyson, Julio Cesar Chavez, Erik Morales, Marco Antonio Barrera. Todos tenían este cinturón, y eso es algo que he querido sostener desde que era niño. Esta es mi oportunidad ”. “A donde quiera que vaya en México, me hacen esa pregunta: ‘¿Cuándo van a pelear tú y Berchelt?’ Sería un honor para mí mostrarles una gran pelea con un guerrero como Miguel Berchelt ”. “Esta es mi oportunidad. No voy a entrar allí y no darlo todo. Voy a hacer lo que sea necesario. Si tengo que boxear, boxearé. Si tengo que golpearlo y pelearme, entonces también estoy dispuesto a hacerlo “. La co-estela es un enfrentamiento de peso ligero junior entre Gabriel Flores Jr. y Jayson Velez. Gabriel Flores Jr: “El trabajo duro está dando sus frutos. Mi equipo esta trabajando. Vamos a mostrar eso el sábado por la noche. El sábado por la noche, voy a tomar el control de la pelea. Voy a estar allí, y simplemente no puedo estar en el momento y mostrarles que estoy listo para una oportunidad por el título mundial. Jayson Vélez ha peleado contra algunos contendientes y buena gente. Es el mejor en el papel, pero mi trabajo el sábado por la noche es hacer que no se vea como mi mejor oponente hasta ahora “. Jayson Velez: “{Flores} tiene las habilidades. Tiene talento. Esto es lo que necesito para demostrar que puedo estar en el nivel más alto. Me gusta traer acción a los fanáticos. Esta será una de las grandes peleas. Es un luchador técnico. Tiene habilidades, pero a veces se detiene para luchar. Es un luchador muy completo, y eso me gusta porque en algún momento de la pelea tendrá que detenerse {y pelear}. Y eso es lo que quiero. Eso es lo que me gusta y eso es lo que le gusta a la gente. Espero que use sus habilidades durante algunas rondas. Eventualmente, llevaremos la acción a los fanáticos “. Las peleas se transmitirán en vivo el sábado por ESPN y ESPN + a las 10 pm ET. Conferencia de prensa final Broner-Santiago

