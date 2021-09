Benn vence a Granados por decisión en Inglaterra El invicto clasificado WBC # 11, WBA # 12, WBO # 13 peso welter Conor “The Destroyer” Benn (19-0, 12 KOs) venció con una decisión unánime en diez asaltos sobre Adrián “El Tigre” Granados (21-9-3, 15 KOs) el sábado por la noche en el Emerald Headingley Stadium de Leeds, Inglaterra. Benn presionó la acción mientras el astuto Granados se movía alrededor del ring y ocasionalmente participaba. Las puntuaciones fueron 100-90, 99-91, 97-93 ya que Benn retuvo su título continental de la AMB. Originalmente se suponía que Benn y Granados se enfrentarían el 31 de julio, pero la pelea se pospuso después de que Benn fue positivo por COVID. El peso ligero Maxi Hughes (24-5-2, 5 KOs) destronó al líder IBO Jovanni Straffon (24-4-1, 17 KOs) por decisión unánime en doce asaltos. Hughes sacudió a Straffon en la quinta ronda, pero no pudo sacarlo de allí. Las puntuaciones fueron 120-107, 120-107, 119-109. La popular boxeadora de peso gallo Ebanie Bridges 7-1, 3 KOs) superó a Mailys Gangloff (5-3, 2 KOs) en ocho asaltos. La puntuación fue 77-76. El prospecto de peso súper gallo Hopey Price (6-0, 2 KOs) anotó un nocaut técnico en el segundo asalto sobre “The Magic Man” Zahid Hussain (16-2, 2 KOs) en un choque de Leeds. Southpaw Price derribó a Hussain con un gancho de derecha al final de la primera ronda. Después de derribar a Hussein nuevamente en la segunda ronda, la pelea se detuvo durante el aluvión de seguimiento de Price. El tiempo era 2:33. El invicto peso súper gallo Jack Bateson (14-0, 3 KOs) superó por puntos a Félix García (7-3-1, 3 KOs) en seis asaltos. Bateson se recuperó de una caída en la segunda ronda para ganar 58-56. El peso súper welter Brandon Stansfield (2-0, 0 KOs) ganó en cuatro asaltos al oficial MJ Hall (2-63-2, 0 KOs). Puntuación: 40-36. Hall acaba de pelear la semana pasada. El peso semipesado Mali Wright ganó su debut profesional por TKO2 contra Antony Woolery (2-7, 0 KOs). Woolery lo dejó después de la segunda ronda. Warrington-Lara termina en empate técnico en Inglaterra Ugas será homenajeado en Miami

