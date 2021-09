Warrington-Lara termina en empate técnico en Inglaterra

La revancha entre el ex campeón mundial de peso pluma de la FIB Josh Warrington (30-1-1, 7 KOs) y Mauricio Lara (23-2-1, 16 KOs) terminó en un empate técnico de dos asaltos el sábado por la noche en el Emerald Headingley Stadium de Leeds. Inglaterra. Un choque de cabeza en el segundo asalto dejó a Lara con un corte profundo sobre su ojo izquierdo y la pelea se detuvo. Final decepcionante para Warrington y alrededor de 20,000 fanáticos locales, ya que Warrington esperaba vengar su sorprendente derrota por nocaut ante Lara en una pelea realizada en febrero. TrillerVerz II para el 14 de septiembre en Los Ángeles Benn vence a Granados por decisión en Inglaterra

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.