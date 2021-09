TrillerVerz II para el 14 de septiembre en Los Ángeles Triller ha anunciado que TrillerVerz II contará con el ex campeón de la AMB “El Demoledor” Pablo César Cano (33-7, 23 KOs) contra el invicto Danielito Zorrilla (15-0, 11 KOs) en un combate superligero el martes 14 de septiembre en una sede por anunciar en Los Ángeles. La co-estelar es un combate por el título indiscutible de peso súper mediano femenino entre la campeona WBC / WBO Franchón Crews-Dezurn (7-1, 2 KOs) y la campeona WBA / IBF Elin Cederroos (8-0, 4 KOs). Inmediatamente después, una batalla verzuz entre Fat Joe y Ja Rule se transmitirá en vivo desde la ciudad de Nueva York. Véalo en fite.tv. Resultados desde Guanajuato Warrington-Lara termina en empate técnico en Inglaterra

