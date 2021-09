Resultados desde Guanajuato

El peso ligero # 15 de la OMB Jesús Saracho (10-0, 8 KOs) de Guanajuato, México detuvo de manera impresionante a Rodolfo Rudy Flores (14-5, 6 KOs) en una pelea programada de diez asaltos sin título. Saracho dominó la acción sobre el valiente Flores en camino a la victoria por nocaut técnico a los 22 segundos de la tercera ronda. Saracho actualmente ostenta los títulos de peso ligero latino WBA / NABA y WBO. Completando la cartelera: José Luis Rodríguez TKO 9 (1:29) Omar Andrade 10 rds pesos welter Aaron Roberto Garibay KOT 4 (1:22) Jonathan Misael Acosta Puente 6 rds pesos pluma Franco Christopher Delgado UD Christopher García Rodríguez 4 rds pesos gallo Emiliano Moreno KOT 1 (2:00) Luis Luna Avila 4 rds superligeros Luis Gallegos KOT 4 Ivan Morelos 4 rds pesos pluma Poleth Guadalupe Ordaz MD Claudia Paola Rangel Gonzalez 4 rds superligeros El evento fue promovido por Miguel Angel Ruiz Valencia (Latin Boy Promotions) y Makina Boxing Promotions (Courtney Frye / CEO). TrillerVerz II para el 14 de septiembre en Los Ángeles

