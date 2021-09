Resultados desde Hermosillo, Sonora El peso mínimo de la OMB # 3 Daniel “Cejitas” Valladares (25-2-1, 15 KOs) ganó una competitiva por decisión unánime en diez asaltos sobre José Javier “Popotitos” Torres (15-2, 9 KOs) el sábado por la noche en un combate de peso minimosca en el Parque La Ruina en Hermosillo, Sonora, México. Las puntuaciones fueron 96-93, 97-94, 95-94. A Torres se le dedujo un punto por golpear en el descanso en la novena ronda. El invicto peso mosca Yahir Frank (8-0, 6 KOs) venció con un espectacular nocaut en el cuarto asalto sobre Ivan “Tsunami” García (6-2-1, 5 KOs). Un gancho de izquierda puso a García fuera de combate en la lona. El tiempo era 1:05. La campeona de peso átomo femenino de la AMB Monserrat “Raya” Alarcón (16-4-2, 0 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Tania Itzel García (6-5, 2 KOs) en un combate sin titulo en juego. Las puntuaciones fueron 80-72 dos veces y 78-74. Resultados de Minneapolis Resultados desde Guanajuato

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.