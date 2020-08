Benavidez: Las últimas 3 libras no saldrían El ex campeón de peso súper mediano del WBC, David Benavidez, ha comentado sobre perder su título mundial en la báscula. “Estoy muy decepcionado”, dijo. “Esta es obviamente la primera vez que pierdo por el peso. Estoy muy decepcionado de perder el título en el pesaje, pero todavía voy a ganar la pelea mañana. Me culpo a mí mismo. Es solo que las últimas tres libras no saldrían. “Quizás no tener las cosas adecuadas que necesitaba, como sin sauna. Solo pude ir al gimnasio una hora al día desde que llegué aquí. Son solo un par de cosas diferentes, pero todavía tengo un trabajo que hacer mañana. Quizás más tarde se presente la oportunidad, pero todavía tengo una pelea que ganar. “No pensé en todo esto. Al entrar pensé que tendría acceso a más, pero no lo hice. Tal vez este sea un mensaje para todos los demás boxeadores que tienen un pequeño problema con su peso. Va a ser difícil alcanzar el peso si ya tiene problemas. “Si necesitas un par de cosas adicionales como el gimnasio o la sauna, es mejor que entres en la burbuja ya en su mejor peso. Porque es muy difícil “. Benavidez pierde el título mundial del WBC en el pesaje

