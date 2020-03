Benavidez defenderá el cinturón del WBC el 18 de abril en Arizona por Showtime El invicto campeón mundial súper mediano del WBC, Davíd “El Bandera Roja” Benavidez (22-0, 19 KOs) defenderá su título el 18 de abril en su ciudad natal de Phoenix, Arizona, contra el ex retador del título mundial Roamer Alexis Angulo (26-1, 22 KOs) en vivo en Showtime desde el Teatro Federal de Arizona. La transmisión presenta al prospecto de peso ligero en ascenso Michel Rivera (18-0, 12 KOs) enfrentándose a Marcos Villasana Jr (25-6, 14 KOs), el hijo del ex campeón de peso pluma Marcos Villasana, en una eliminatoria del título de peso ligero del WBC en el co-main evento. El campeón interino de la AMB súper ligero Alberto Puello (17-0, 9 KOs) se enfrenta al campeón mundial de dos divisiones Rances Barthelemy (27-1-1, 14 KOs) en el primer evento televisado. Ramírez-Postol por titulo WBC es reprogramado para el 9 de mayo

