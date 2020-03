Ramírez-Postol por titulo WBC es reprogramado para el 9 de mayo Tomó un poco más de tiempo de lo esperado, pero el campeón mundial súper ligero del WBC / OMB José Ramírez (25-0, 17 KOs) defenderá sus títulos contra el retador obligatorio y ex campeón mundial Viktor “The Iceman” Postol (31-2, 12 KOs ) el 9 de mayo en Save Mart Center en Fresno, California. Ramírez y Postol originalmente estaban listos para pelear el 1 de febrero en China, pero el combate se pospuso debido al brote de coronavirus. Ramírez-Postol y una pelea en peso súper ligero de 10 rounds entre el ex campeón mundial de dos pesos José “Sniper” Pedraza (26-3, 13 KOs) y el Olímpico Estadounidense 2008 “El Intocable” Molina (22-2, 9 KOs) seran televisados EN VIVO. Benavidez defenderá el cinturón del WBC el 18 de abril en Arizona por Showtime Festival de boxeo en Homenaje a Gilberto Mendoza comienza el miércoles en Venezuela

