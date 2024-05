Barrios venció a Maidana y retiene el título interino del WBC Por Miguel Maravilla en ringside El campeón interino de peso welter del CMB, Mario “El Azteca” Barrios (29-2, 19 KO), ganó una reñida decisión unánime contra el argentino Fabián “TNT” Maidana (22-3, 16 KO), el hermano menor del ex campeón mundial Marcos Maidana. en la co-estelar Canelo-Munguia el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El argentino Maidana aplicó presión desde el principio mientras Barrios boxeaba pacientemente buscando espacios. Un derechazo de Barrios en el tercero encontró su marca y envió a Maidana a la lona. Barrios continuó boxeando detrás del jab y acechando a Maidana, conectando audazmente en el proceso a mitad del sexto. Fue el Azteca el que parecía conquistar su camino hacia la victoria, rebasó la marca del medio en el séptimo. Barrios se mantuvo aplicando presión. A pesar de boxear con eficacia, el ojo derecho de Barrios estaba cerrado de cara al octavo Fue Barrios boxeando efectivamente en el noveno cuando Maidana conectó algunos golpes sólidos, pero el peleador de Texas mostró dominio en el ring durante toda la pelea. Maidana estuvo limitado pero conectado sólidamente durante toda la pelea, Barrios continuó boxeando mientras su experiencia comenzaba a tomar control y terminó fuerte en el camino hacia la victoria por decisión. Los tres jueces puntuaron la pelea 116-111. Canelo vence a Munguía y sigue de campeón indiscutido de las 168 lbs Stanionis vence a Maestre y retiene el título welter de la AMB Like this: Like Loading...

