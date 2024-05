Stanionis vence a Maestre y retiene el título welter de la AMB Por Miguel Maravilla en ringside El campeón de peso welter de la AMB, Eimantas Stanionis (15-0, 9 nocáuts), de Lituania, le propinó al dos veces olímpico Gabriel Maestre (6-1-1, 5 nocáuts), de Barcelona, ​​Venezuela, su primera derrota al ganar una decisión unánime en doce asaltos el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Ninguno de los dos tuvo miedo en la campana inicial cuando Stanionis y Maestre intercambiaron a un ritmo rápido. Continuando donde lo dejaron, Stanionis y Maestre trabajaron adentro y soltaron sus manos en la segunda ronda. Manteniéndose ocupado en el tercero, Stanionis aplicó presión mientras Maestre se mantenía firme y mezclaba. Stanionis empezó a aterrizar grande en el cuarto cuando conectó con un duro derechazo, el venezolano se fue abajo al cuerpo. Luchando por dentro en el quinto, Maestre siguió empujando conectando cortos por dentro mientras el lituano boxeaba trabajando el jab y siguiendo con uno-dos. Soltándose al inicio del sexto, Mastre y Stanionis se pusieron a la ofensiva intercambiando, el venezolano aplicó presión yendo al cuerpo y manteniéndose cerca, Stanionis contraatacó con tiros sólidos. La lucha interna continuó a mitad del partido mientras Stanionis y Maestre mantenían el ritmo. En el octavo, la pelea siguió a un ritmo rápido, Maestre se fue al cuerpo con Stanionis trabajando a gran ritmo. De cara al noveno, los dos peleadores se mantuvieron cerca del interior intercambiando mientras Stanionis y Maestre seguían conectando. Al final de la pelea en el undécimo, el asalto comenzó con intercambios en el centro, Stanionis boxeó usando el jab preciso mientras Maestre parecía estar limitado. El duodécimo y último asalto comenzó con un intercambio en el centro, Maestre luego luchó con su pie trasero mientras Stanionis presionaba con golpes directos y en los últimos segundos ambos peleadores terminaron un fuerte intercambio. Después de doce asaltos, los jueces anotaron la pelea 119-109, 118-110 y 117-111 a favor de Stanionis. Barrios venció a Maidana y retiene el título interino del WBC Figueroa KOs Magdaleno por título WBC en Las Vegas Like this: Like Loading...

