Canelo vence a Munguía y sigue de campeón indiscutido de las 168 lbs Por Miguel Maravilla en ringside El campeón indiscutible de peso súper mediano del CMB/AMB/FIB/OMB, Canelo Álvarez (61-2-2, 39 KOs) anotó una emocionante decisión unánime en doce asaltos sobre el previamente invicto ex campeón de las 154 libras Jaime Munguía (43-1, 34 KOs) el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Munguía estaba más que dispuesto a intercambiar con Canelo y, a menudo, sacó lo mejor de los primeros intercambios. El punto de inflexión llegó cuando Canelo derribó a Munguía al final del cuarto asalto con un gancho de derecha. El impulso cambió al comenzar el quinto cuando Munguía peleó a un ritmo más tranquilo. Canelo comenzó a contraatacar eficazmente con tiros sólidos y a hacer swing con el gancho. Munguía se mantuvo cerca de Canelo en el sexto y se mantuvo ocupado, Álvarez trabajó pacientemente. Pegando el jab y trabajando con la izquierda para comenzar el séptimo, Munguía fue consistente pero Canelo atacó con grandes golpes. Munguía salió como un molino de viento en el octavo, lanzando golpes y pegando el jab manteniéndose ocupado, Canelo siguió conectando grandes contraataques. Al final de la pelea en el noveno, Munguía se mantuvo ocupado desde la distancia, luego comenzó a trabajar de cerca y conectó a Canelo con una derecha corta. En el décimo, Munguía siguió viniendo y lanzando golpes, Canelo estaba limitado pero estaba conectando los golpes más efectivos. En las rondas del campeonato, Munguía presionó y se mantuvo ocupado en el undécimo, Canelo escogió sus tiros y aterrizó efectivamente. Sintiendo la urgencia y la necesidad de terminar fuerte, Munguía se mantuvo cerca y ocupado soltando sus manos, Canelo acechó y contraatacó. Terminando de pie, los dos peleadores se pararon en el centro del ring y se abrazaron después de la campana final. Las puntuaciones fueron 117-110, 116-111, 115-112. Barrios venció a Maidana y retiene el título interino del WBC Like this: Like Loading...

