Barrios vence a Ugás por titulo interino welter del WBC Por Miguel Maravilla Los ex campeones mundiales Yordenis Ugas (27-6, 12 KOs) de Cuba y Mario Barrios de Estados Unidos (28-2, 18 KOs) se enfrentaron por el título interino de peso welter del WBC en una pelea en la que Barrios logro anotar dos caídas en el camino hacia una victoria por decisión unánime. Un primer round lento para Barrios y Ugás que se tomaron su tiempo para entenderse. Al establecer el jab, Barrios mantuvo alejado al acechador Ugas en el segundo, al cerrar el asalto, un derechazo corto de Barrios derribó a Ugas en los últimos segundos del asalto. El ex campeón del mundo se levantó al sonar la campana. Un fuerte disparo al cuerpo de Ugás en el tercero hizo que Barrios tuviera las piernas sobre el cemento y luego fue respaldado con una serie de golpes. Barrios siguió trabajando el jab en el cuarto cuando Ugas se coló con un sólido recto de derecha que rompió la cabeza del guerrero azteca hacia atrás. Ugas comenzó a acortar distancias en el quinto mientras Barrios continuaba trabajando con el jab y el box. Avanzando y ganando impulso, Ugás mantuvo el ritmo en el sexto y presionó, soltando sus manos mientras respaldaba a Barrios con derechazos cortantes. Manteniéndose activo, soltando sus manos y boxeando, Barrios dio vueltas en el séptimo mientras Ugas, con el ojo que parecía comenzar a hincharse, continuó acechando y aterrizando con valentía. En los rounds posteriores, Ugas presionó mientras Barrios mantenía la distancia y disparaba combinaciones, el cubano mantuvo la agresión. El médico del ring miró el ojo de Ugas al comenzar el décimo asalto ya que su ojo derecho parecía estar afectando su visión. Con el ojo derecho de Ugas casi cerrado, Barrios comenzó a tomar ventaja boxeando y pegando jab. Una vez más, el médico de primera fila revisó a Ugás y lo dejó continuar rumbo a las rondas del campeonato. El jab cegó a Barrios cuando se lo pegó a Ugas en el undécimo. Revisando a Ugas por tercer asalto consecutivo, el médico del ring dejó que la acción continuara mientras Barrios sellaba el trato enviando a Ugas a la lona por segunda vez con un derechazo corto que el cubano nunca vio venir. Ugas capeó la tormenta y luchó valientemente hasta el final. Después de doce asaltos de boxeo, los jueces anotaron la pelea 118-107, 118-107 y 117-108 mientras Barrios gana el título interino de peso welter del CMB. Lubin vence a Ramos en eliminatoria de la AMB García vence por TKO a Reséndiz en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.