García vence por TKO a Reséndiz en Las Vegas Por Jeff Zimmerman en Ringside La sensación en ascenso del peso mediano, Elijah García (16-0, 13 KOs) de Phoenix, AZ, detuvo al valiente Armando Resendiz (14-2, 10 KOs) de Nayarit, México en un gran combate por nocaut técnico en el octavo asalto del combate programado. Eliminatoria por el título de la AMB a diez asaltos. En un primer asalto lleno de acción, Reséndiz comenzó fuerte con derechazos directos a la cabeza del zurdo Gacia. Luego, García hizo tambalear a Reséndiz con un directo de izquierda al mentón, pero no pudo rematar al duro mexicano. El tiroteo continuó en la segunda ronda, con ambos muchachos en el bolsillo cara a cara. García abrió el round con un combo de derecha, izquierda y Reséndiz descorchó múltiples derechazos. En los asaltos tres y cuatro, García le rompió la cabeza a Resendiz varias veces, pero Resendiz anotó con sus propios tiros a la cabeza y al cuerpo. En el quinto asalto, Garica volvió a golpear la cabeza de Resendiz hacia atrás, pero no lo suficiente como para disuadir a Resendiz de avanzar hacia donde conectó sus propios golpes sólidos. En el sexto asalto, García parecía tener más fuerza en sus golpes y parecía tener el control. Al final de la séptima ronda, Ambos demostraron que todavía estaban en juego ya que tuvieron un intercambio salvaje para cerrar la ronda cuando ambos conectaron poderosos golpes a la cabeza. Pero finalmente en el octavo asalto, García conectó un contraataque de derecha al cuerpo y luego arriba en el mentón que puso a Reséndiz en la lona por primera vez en la pelea. García olió sangre en el agua y fue a matar mientras desataba una ráfaga de tiros con Resendiz acorralado en una esquina, cuando el árbitro Tony Weeks saltó y lo desestimó. Tiempo oficial de parada 1:23 de la octava ronda. García olió sangre en el agua y fue a matar mientras desataba una ráfaga de tiros con Resendiz acorralado en una esquina, cuando el árbitro Tony Weeks saltó y lo desestimó. Tiempo oficial de parada 1:23 de la octava ronda. García olió sangre en el agua y fue a matar mientras desataba una ráfaga de tiros con Resendiz acorralado en una esquina, cuando el árbitro Tony Weeks saltó y lo desestimó. Tiempo oficial de parada 1:23 de la octava ronda. Con solo 20 años, García parece una futura estrella con esta destacada actuación en Showtime PPV y en la cartelera de la estrella más grande del boxeo en Canelo. Proviene de una familia de boxeadores, ya que tanto su padre como su abuelo e incluso su bisabuelo boxearon. Tuvo una gran actuación contra un peleador en Resendiz, que venía de su propia actuación destacada en su última pelea cuando detuvo al ex campeón de las 154 libras, Jarrett Hurd, en marzo. Pero García, un autoproclamado fanático de los Raiders, se sintió como en casa bajo las luces de Las Vegas, donde sus queridos Raiders ahora llaman hogar. Con su ciudad natal de Phoenix a la vuelta de la esquina, deberíamos esperar más peleas importantes para García en la capital mundial de la pelea. Barrios vence a Ugás por titulo interino welter del WBC Resultados desde Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.