BAM KOs Estrada y gana campeonato de las 115 libras del WBC Jesse “BAM” Rodríguez (20-0, 13 KOs) destronó al campeón supermosca del WBC Juan Francisco “Gallo” Estrada (44-4, 28 KOs) con un espectacular nocaut en el séptimo asalto el sábado por la noche en el Footprint Center en Glendale, Arizona. Gran pelea. BAM derribó a Estrada con un recto de izquierda en el cuarto asalto. Después del asalto, Estrada fue a la esquina de Rodríguez. BAM volvió a sacudir a Estrada en el quinto asalto. Estrada derribó a BAM en el sexto asalto con un derechazo. BAM derribó a Estrada con un golpe al hígado para terminar el encuentro en el séptimo asalto. El tiempo era 3:00. Hay una cláusula de revancha y Estrada dice que planea ejercerla. En un choque de peso mosca entre ex campeones mundiales, Sunny Edwards (21-1, 4 KOs) superó a Adrian Curiel (24-6-1, 5 KOs) para tomar una decisión técnica en nueve asaltos. Curiel fue el agresor, pero fue neutralizado en gran medida por el móvil Edwards. Edwards sufrió un corte grave debido a un choque en la cabeza en el sexto asalto. La pelea se detuvo al comienzo del noveno asalto. Las puntuaciones fueron 90-82, 88-84, 87-85. La campeona femenina de peso súper gallo del WBC, Yamileth Mercado (24-3, 5 KOs), superó a Ramla Ali (9-2, 2 KOs) en diez asaltos con puntuaciones de 98-92, 98-93, 97-93. En un choque entre pesos súper gallo invictos, Arturo Cárdenas (15-0-1, 8 KOs) anotó una decisión mayoritaria en diez asaltos sobre Danny Barrios (15-2, 5 KOs). Las puntuaciones fueron 95-95, 97-93, 96-94. El invicto peso gallo Gabriel Muratalla (12-0, 6 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Carlos Fontes (23-4-1, 19 KOs) por puntuaciones de 79-73, 78-74, 77-75. Teófimo vence a Claggett y retiene el título de la OMB Like this: Like Loading...

