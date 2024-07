Presentan Undercard de Zepeda-Cabrera La cartelera preliminar se ha finalizado para el choque del sábado entre los pesos ligeros William “El Camarón” Zepeda (30-0, 26 KOs) y Giovanni Cabrera (22-1, 7 KOs) en el Toyota Arena en Ontario, California y se transmitirá a todo el mundo por DAZN. En el evento co-estelar, el contendiente al título mundial Ricardo “El Niño” Sandoval (24-2, 17 KOs) se enfrentará al ex campeón mundial Ángel “Tito” Acosta (24-4, 22 KOs) en una pelea de peso mosca a 10 asaltos. También en la cartelera, “Gucci Manny” Flores (17-1, 13 KOs) participará en una pelea de peso supergallo a 10 asaltos contra Nohel Arambulet (23-6-2, 13 KOs). Abriendo la transmisión, el ex miembro del equipo de Estados Unidos Joel Iriarte (2-0, 2 KOs) peleará contra Yainel Álvarez (3-4-2, 1 KO) en una pelea de peso welter a seis asaltos. La Convención WBA Asia llega a Vietnam BAM KOs Estrada y gana campeonato de las 115 libras del WBC Like this: Like Loading...

