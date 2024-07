La Convención WBA Asia llega a Vietnam Jenny Do (Shadow Entertainment) ha anunciado que la promoción, junto con la Comisión de Boxeo de Vietnam, organizará la Convención WBA Asia 2024. El lugar será el icónico New World Hotel, ubicado en el Distrito 1, Centro de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam. La convención comenzará el 9 de agosto y finalizará el 11 de agosto. El presidente de la WBA, Gilberto Mendoza, tiene previsto asistir a la convención. “Será un verdadero honor ser anfitrión de la convención de la WBA Asia y tener al presidente Mendoza presente aquí en Vietnam. También organizaremos un programa la semana de la convención, cuyos detalles completos se anunciarán en las próximas semanas”, dijo Do. Do dio todos los detalles del evento. “Comenzaremos el torneo de Vietnam para encontrar al campeón de Vietnam el 10 de agosto con 8 boxeadores, eliminatorias para coronar a un campeón. Sin embargo, el campeón luchará por un premio mayor que es el título de la WBA Asia. El ganador del torneo de Vietnam se enfrentará al actual campeón de la WBA Asia. En el otro grupo, el campeón de la WBA China se enfrentará a un ex retador de la WBA Asia (empate), el ganador peleará con el ex campeón de la WBA Asia Este. 2 ganadores de 2 grupos lucharán por un título regional de la WBA Asia”, dijo Do. Round 12 con Mauricio Sulaimán:Round 12: Primera mitad del año con una actividad boxística sin precedentes Presentan Undercard de Zepeda-Cabrera Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.