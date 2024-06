Teófimo vence a Claggett y retiene el título de la OMB El campeón de peso welter junior de la OMB, “The Takeover” Teófimo López (21-1, 13 KOs) obtuvo una decisión unánime en doce asaltos sobre Steve “The Dragon” Claggett (38-8-2, 26 KOs) el sábado por la noche en el James L. Knight. Centro en Miami, Florida. Claggett aplicó mucha presión, mientras Teófimo asestaba los golpes más fuertes. López estuvo al mando en cada asalto, pero no estuvo cerca de detener al rudo Claggett. Las puntuaciones fueron 120-108, 120-108, 119-109. El ex campeón mundial Robeisy Ramírez (14-2, 9 KOs) ganó por KO en el séptimo asalto contra Brandon León Benítez (21-3, 9 KOs). Un gancho de Ramírez derribó a Benítez a los 2:46. Ramírez podría estar en línea para una revancha contra el campeón de la OMB, Rafael Espinoza, quien lo destronó en diciembre pasado. El prospecto de peso mediano Nico Ali Walsh (11-1, 5 KOs) se vengó de su única derrota profesional en una revancha con una decisión unánime en seis asaltos sobre Sona Akale (9-2, 4 KOs). Ali Walsh derribó a Akale en el tercer round y se sobrepuso a una dislocación del hombro para conseguir la victoria. Las puntuaciones fueron 58-55, 57-56, 57-56. El invicto peso welter junior Emiliano Vargas (11-0, 9 KOs) venció mediante un KO en el primer asalto sobre José Zaragoza (9-9-2, 3 KOs). Vargas simplemente atacó a Zaragoza hasta que se detuvo la pelea. El peso welter junior Elvis “The Dominican Kid” Rodríguez (16-1-1, 13 KOs) se impuso por decisión unánime en diez asaltos a Jino Rodrigo (12-4-2, 10 KOs). Rodrigo derribó a Rodríguez en el primer asalto, pero Rodríguez lo derribó más tarde en el primer asalto. Rodríguez ganó 98-91, 98-91, 97-92. BAM KOs Estrada y gana campeonato de las 115 libras del WBC Ex campeon Marco Huck gana en su regreso tras 4 años d Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.