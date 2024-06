Ex campeon Marco Huck gana en su regreso tras 4 años d El ex campeón mundial de peso crucero Marco Huck (43-5-1, 28 KOs), que ahora compite en peso pesado, obtuvo una decisión unánime en diez asaltos sobre Evgenios Lazaridis (19-6, 13 KOs) el sábado por la noche en el Centro de Convenciones Estrel en Berlín. Alemania. En su primera pelea en cuatro años, Huck, de 39 años, superó a Lazaridis, de 6’6 de altura, de manera profesional. Las puntuaciones fueron 97-93 3x. En un choque entre pesos crucero invictos, Tahir Kahrovic (22-0, 14 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre Miljan Djordjevic (16-1, 8 KOs) en un choque por el cinturón europeo de la OMB. Las puntuaciones fueron 99-91, 97-93, 100-90. Teófimo vence a Claggett y retiene el título de la OMB Fernando Vargas Jr sigue invicto Like this: Like Loading...

