Fernando Vargas Jr sigue invicto El invicto peso superwelter Fernando Vargas Jr. (15-0, 14 KOs), hijo del ex campeón mundial Fernando “El Feroz” Vargas, le propinó a Juan Carlos Cordones (14-5, 9 KOs) su quinta derrota consecutiva por KO el viernes por la noche en el Southwest University Event Center en El Paso, Texas. Vargas derribó a Cordones dos veces en el primer round y luego obtuvo la victoria cuando la esquina de Cordones tiró la toalla más tarde en el round. El invicto peso welter junior Abel “El Zorro” Mendoza (41-0, 30 KOs) tomó una decisión unánime en seis asaltos sobre el oficial alemán Iván Meraz (65-70-3, 41 KOs). Las puntuaciones fueron 60-54, 59-55, 59-55. Benavidez estaría mas cerca de quedarse como campeón semipesado del WBC Like this: Like Loading...

