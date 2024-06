Benavidez estaría mas cerca de quedarse como campeón semipesado del WBC Gabriel F. Cordero La Junta de Gobernadores del WBC aprobó la prórroga de dos semanas solicitada por David Benavidez con respecto a su decisión de confirmar su decisión sobre la categoría de peso que elegirá para continuar su carrera boxística. Benavidez actualmente ostenta los campeonatos interinos de peso supermediano y semipesado del WBC. Benavidez deberá tomar una decisión sobre si mantenerse como retador oficial mandatorio en la división de las 168 libras en poder de Saúl “Canelo” Álvarez esperando una oportunidad o al final quedarse en las 175 libras. Benavidez ha comentado sobre poder lograr la pelea con “Canelo” como retador obligatorio y quiere ver que puede lograr en las 168 libras y en caso de no darse la pelea, ver la posibilidad que Canelo sea despojado y así podrá pelear de una vez por todas por el título que perdió por no dar el peso en 2020 y que pareciera por ahora la mejor opcion seria mantenerse en las 175 libras. Fernando Vargas Jr sigue invicto Roach vence a McCrory y retiene el título de las 130 libras de la OMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.