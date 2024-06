Roach vence a McCrory y retiene el título de las 130 libras de la OMB El campeón superpluma de la AMB, Lamont Roach Jr. (25-1-1, 10 KOs), retuvo su título con un nocaut técnico en el octavo asalto sobre el previamente invicto Feargal McCrory (16-1, 8 KOs) el viernes por la noche en el Entertainment and Sports Arena en Washington DC. Roach derribó a McCrory en el tercer asalto con un gancho de izquierda corto. Roach derribó a McCrory dos veces más con golpes al cuerpo en el cuarto asalto. McCrory hizo un gran esfuerzo, pero su esquina finalmente agitó la toalla para terminar la pelea en el octavo asalto. El tiempo era 2:51. En una pelea de nivel superior, el invicto peso supermediano Lester Martínez (18-0, 15 KOs) logró una impresionante decisión unánime en diez asaltos sobre el respetado Carlos Góngora (22-3, 17 KOs). Una pelea desequilibrada en la que Martínez conectó golpes fuertes durante todo el camino. Las puntuaciones fueron 99-91, 99-91, 100-90. René Téllez Girón (20-3, 13 KOs) castigó a Alex Dilmaghani (20-3-1, 7 KOs) durante siete asaltos y la pelea se detuvo antes del octavo asalto. Benavidez estaría mas cerca de quedarse como campeón semipesado del WBC Dubois nombrado campeón de peso pesado de la FIB Like this: Like Loading...

