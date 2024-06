Dubois nombrado campeón de peso pesado de la FIB Declaración oficial de la IBF: El martes 25 de junio de 2024, el presidente de la FIB, Daryl Peoples, recibió la notificación de que Oleksandr Usyk renunciaba a su título mundial de peso pesado de la FIB. Usyk expresó su gratitud a la FIB, especialmente por tener la oportunidad de convertirse en el campeón indiscutible en dos divisiones de peso. La FIB se sintió honrada de tener a Oleksandr Usyk como su campeón y le desea un éxito continuo. El 26 de junio, Daniel Dubois, ex campeón mundial interino de peso pesado de la FIB, recibió una notificación en la que se le reconoce como campeón mundial de peso pesado de la organización con efecto inmediato. La FIB recibió la solicitud para que la primera defensa del título de peso pesado de Dubois sea contra Anthony Joshua. Roach vence a McCrory y retiene el título de las 130 libras de la OMB Anuncian el Undercard de Dubois-Joshua Like this: Like Loading...

