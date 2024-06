Anuncian el Undercard de Dubois-Joshua La temporada de Riydah en Londres se lanzó oficialmente en una conferencia de prensa en Londres antes de la gran noche de boxeo en el icónico estadio de Wembley el 21 de septiembre. Su Excelencia Turki bin Abdulmohsen Alalshikh, presidente de la Autoridad de Entretenimiento General (GEA), confirmó la cartelera completa encabezada por la pelea entre el campeón de peso pesado de la FIB Daniel Dubois y el dos veces campeón unificado de peso pesado Anthony Joshua. La atracción principal es una de las seis peleas exclusivamente británicas. Entre los enfrentamientos… El dos veces campeón mundial de peso pluma, Josh Warrington, regresa a la acción por el título mundial al enfrentarse al actual campeón mundial de peso súper pluma, Anthony Cacace. Hamzah Sheeraz, quien recientemente consiguió una victoria por nocaut contra Austin Williams, se enfrentará al campeón europeo de peso mediano Tyler Denny. El ex olímpico británico Josh Kelly se enfrentará al ex campeón de peso súper welter de la OMB, Liam Smith. El invicto medallista de bronce olímpico de 2016 y peso semipesado británico Joshua Buatsi entrará en batalla por el título interino de la OMB contra Willy Hutchinson. El campeón Intercontinental de la AMB, Mark Chamberlain, se enfrentará a su compatriota británico invicto, el peso ligero Josh Padley. Dubois nombrado campeón de peso pesado de la FIB Round 12 con Mauricio Sulaimán: El boxeo después de la investigación médica Like this: Like Loading...

