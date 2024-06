Round 12 con Mauricio Sulaimán: El boxeo después de la investigación médica Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán El deporte de los puños siempre ha existido durante siglos; se ha ido transformando, pero la realidad fue siempre salvaje, rayando en lo inhumano. Bajo reglas básicas del deporte, sin embargo, no existía nada con referencia a la integridad física de los participantes. Cuando mi papá aceptó la presidencia del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo hizo condicionado, al iniciar una revolución y transformación para implementar medidas de seguridad, cambios al reglamento y también luchar contra todo tipo de abuso de poder y discriminación. En 1978 se inició un proceso de investigación de la mano del hospital UCLA, de Los Ángeles, en el que un millón de dólares se donó para indagar en los efectos que el boxeo tiene en el cerebro, el cual arrojó resultados que llevó al gobierno de EU a donar 50 millones. El resultado final fue un protocolo que es usado hoy en día en todos los servicios de urgencias de los hospitales del mundo. En el boxeo dichos descubrimientos llevaron al WBC a cambiar las reglas, como la reducción de 15 a 12 rounds en las peleas de campeonato, y realizar el pesaje 24 horas antes y no el día del combate. Se implementaron estudios médicos obligatorios para todos los boxeadores, desde el momento que aplican para obtener licencia; exámenes anuales y otros obligatorios para quienes combaten en peleas de campeonato mundial, exámenes y evaluaciones la semana de la pelea, el día del pesaje, y antes de subir al ring, así como después de la pelea. El boxeador es un guerrero dispuesto a subirse al ring sin importar nada; por ello la obligación de protegerlos recae en los organismos y las comisiones de boxeo, donde se llevan a cabo los combates. El WBC ha organizado tres congresos médicos mundiales. Es ahí donde se reúnen especialistas, donde se presentan ponencias, se hacen mesas de trabajo, y un plan para seguir discutiendo el ajuste de reglas, implementar protocolos y programas de educación. La semana pasada se llevó a cabo, en Orizaba, Veracruz, el tercer Congreso Médico Nacional de la Fecombox, en coordinación del WBC. Un total de 120 doctores de toda la República Mexicana se dieron cita en el Pueblo Mágico, y se logró una de las más exitosas reuniones. Se tocaron temas de gran importancia, entre otros: Suspensiones médicas, periodicidad, comunicación efectiva entre entidades y obligatoriedad.

Salud mental en el boxeo.

Administración de servicios médicos antes, durante y después de las carteleras.

Obligaciones a los promotores al presentar carteleras boxísticas.

Nutrición e hidratación.

Lesiones, cortadas y atención de situaciones en ringside.

Peso, pesajes y administración total del tema. Se presentó una de las más importantes plataformas para la administración de la información médica de cada peleador. BOXMED, desarrollada por Conexión Fácil, y presidida por Andrew Kluger, es una aplicación para el celular, en la que se crea un perfil. Esta plataforma se sostiene de un sistema único que permite al administrador ser el apoyo para las comisiones, organismos y para el boxeador. El primer rubro para atender en BOXMED es el pesaje; tomará tiempo, pero el objetivo final es que todos los boxeadores registren, por medio de un video en la plataforma, su peso real una vez por mes; se monitorearán para que no tengan que bajar demasiado de peso, cuando son contratados para una pelea. Los testimonios de Guadalupe Pintor, Rafael Bazooka Limón y Tomás Rojas, ex campeones WBC, dieron información y reafirmaron los temas que se discutieron. Se trabajará en las memorias del Congreso para que sirvan como el plan de trabajo, para lograr uniformidad a nivel nacional, y algunos de los temas serán llevados a la Convención Mundial del WBC, en Hamburgo, Alemania, para que el Comité Médico Mundial busque la implementación a nivel mundial. ¿Sabías qué…?

Se llegó a la conclusión de que todo peleador deberá forzosamente a descansar siete días después de un combate, sin importar el resultado, y no deberá de pelear antes de 28 días como mínimo. El desgaste físico, mental y moral para dar el peso y subirse al ring es el mismo, aunque gane con un golpe en el primer round. Anécdota de hoy

Ahora que andamos en épocas de graduaciones en las escuelas, me vino a la mente aquel gran día en el que me gradué y obtuve la Licenciatura en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Decidí esta carrera, pues fue la de mi papá, y desde niño siempre quise ser como él. La graduación fue precisamente el día de su cumpleaños, un 30 de mayo de 1994. Una de las personas más queridas en mi vida, el Sr. Honda, voló desde Japón para estar presente. La graduación fue en un salón y fue una gran fiesta. Don José gozaba manejar su auto, pero durante muchos años, tuvo ayuda de un chofer para ir trabajando en los traslados, y pues se notaba la falta de práctica cuando se empecinaba en manejar. Pues esa noche, después de la cena y los discursos, al abrirse la pista de baile, decidió retirarse con mi mamá y llevarse al Sr. Honda para dejarlo en el hotel. Al día de hoy, seguimos muriéndonos de la risa, con el Sr. Honda, cuando nos cuenta esa experiencia: “Se pasaba de carril a carril, pitaba, me platicaba y no veía al conducir, se metió en sentido contrario… ¡llegué a pensar que era el fin!”. POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

