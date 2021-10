Avanesyan vence a Taylor en Londres El campeón europeo de peso welter David Avanesyan (28-3-1, 16 KOs) destruyó a Liam Taylor (23-2-1, 11 KOs) en dos asaltos el sábado por la noche en el SSE Arena de Londres, Inglaterra. Después de que Avanesyan derribara a Taylor en la primera ronda, se enfrentaron cara a cara en la segunda ronda. Taylor fue sacudido por un gancho de izquierda de Avanesyan y la pelea fue rápidamente interrumpida. El invicto peso crucero Richard Riakporhe (12-0, 10 KOs) tomó una reñida decisión unánime en ocho asaltos sobre Krzystof Twardowski (9-3, 6 KOs). Riakporhe derribó a Twardowski en la octava ronda. El árbitro marcó 79-72. Riakporhe ahora peleará en una eliminatoria del título mundial para un organismo sancionador no identificado en noviembre. La estrella amateur amateur Ebonie Jones tomó una decisión unilateral de seis asaltos sobre la mucho más alta Vaida Maisokaitie (2-11-4, 1 KO) en una pelea de peso pluma. El árbitro lo tuvo 59-55. En una eliminatoria por el título de peso súper mediano en inglés, Germaine Brown (10-0, 3 KOs) superó por puntos a Jamal Le Doux (8-2, 4 KOs) en diez asaltos. El árbitro lo anotó 99-92. El invicto peso crucero Mikael Lawal (14-0, 8 KOs) detuvo a Benoit Huber (7-2, 5 KOs) en la tercera ronda. Lawal hizo tambalear a Huber y el árbitro lo detuvo de inmediato. WBA reafirma: Sin títulos interinos Oscar Valdez recibe homenaje en Nogales

